Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Rhüden bezieht neue Räumlichkeiten.

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Goslar (ots)

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten hat die Polizeistation Rhüden ihre neuen Räumlichkeiten bezogen und ist ab sofort in der Schlackenstraße 22 für Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

Im Rahmen eines Pressetermins stellten der Leiter des Polizeikommissariats Seesen, Erster Polizeihauptkommissar Lutz Heinatzky, sowie der künftige Ansprechpartner vor Ort, Kriminalhauptkommissar Frank Decker, die neue Dienststelle offiziell vor. Mit dem Umzug verfügt die Polizeistation nun über modernisierte und barrierefrei zugängliche Räumlichkeiten in zentraler Lage. "Die neue Station bietet eine moderne Infrastruktur und ermöglicht dadurch eine bessere Betreuung der Anliegen der Bevölkerung vor Ort", erklärt Lutz Heinatzky. "Mit dem neuen Standort möchten wir das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Rhüden weiter stärken und auch künftig als verlässlicher, bürgernaher Ansprechpartner vor Ort präsent sein."

Ansprechpartner in der Polizeistation ist Kriminalhauptkommissar Frank Decker, der den Bürgerinnen und Bürgern als erfahrener Polizeibeamter zur Verfügung steht. Die Polizeistation bleibt damit weiterhin eine verlässliche Konstante für die Menschen in Rhüden und Umgebung.

Die Polizeistation Rhüden ist dem Polizeikommissariat Seesen angegliedert. Bei Bedarf steht das Polizeikommissariat Seesen ebenfalls für Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

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