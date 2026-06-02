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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 02.06.2026

Goslar (ots)

Unter der Federführung des Polizeikommissariats Seesen führen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeikommissariats Seesen und der Polizeiinspektion Goslar am 1. Juni 2026 gemeinsam eine mehrstündige Kontrolle im gesamten Stadtgebiet Seesen durch. Ziel der Kontrolle mit überwiegend zivilen Kräften ist die Bekämpfung der Eigentumskriminalität in Bezug auf Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäfte, insbesondere Laden- und Taschendiebstähle.

Im Ergebnis der Kontrolle wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Ladendiebstahls gegen eine 76-Jährige aus dem Landkreis Goslar eingeleitet.

Der Ursprung der Kontrollaktion ist auf die in den zurückliegenden Monaten verzeichnete Zunahme der Fallzahlen in diesem Phänomenbereich zurückzuführen.

Die federführende Sachbearbeiterin des zuständigen Arbeitsfeldes im Polizeikommissariat Seesen, Frau Polizeikommissarin Miriam Hammers, zieht ein erstes Resümee zur Kontrolle:

"Die aus der Kontrolle gewonnenen Erkenntnisse werden analysiert und für die Planung weiterer Kontrollen konzeptionell einbezogen."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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