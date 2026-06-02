POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 02.06.2026

Goslar (ots) - Am Wochenende waren Einbrecher in Langelsheim unterwegs. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Kastanienallee. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Die entstandene Schadenshöhe wird ...

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