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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 02.06.2026

Goslar (ots)

Verstoß Pflichtversicherungsgesetzt

Am 01.06.2026, um 15:25 führt der Beschuldigte 32-jährige im Bereich Lutter seinen PKW, ohne dass dieser einen gültigen Versicherungsschutz aufweist. Ein Strafverfahren bezüglich des Fahrens ohne gültigen Versicherungsschutz wurde eingeleitet.

i.A. PK´in Borcherding

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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