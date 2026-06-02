POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 02.06.2026
Goslar (ots)
Verstoß Pflichtversicherungsgesetzt
Am 01.06.2026, um 15:25 führt der Beschuldigte 32-jährige im Bereich Lutter seinen PKW, ohne dass dieser einen gültigen Versicherungsschutz aufweist. Ein Strafverfahren bezüglich des Fahrens ohne gültigen Versicherungsschutz wurde eingeleitet.
i.A. PK´in Borcherding
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