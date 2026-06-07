Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.06.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 06.06.2026, zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß geparkten PKW, Citroen C4, in der Straße Unter den Linden in Höhe der Hausnummer 4. Daraufhin verlies der unbekannte Verursacher die Örtlichkeit ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Der 45-jährige Bad Gandersheimer befuhr mit einem PKW die B243 aus Osterode kommend in Richtung Seesen in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Hierbei wurde mindestens ein PKW zur Vollbremsung und zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Daraufhin setzte der 45-jährige seine Fahrt mit Schritttempo, Schlangenlinien und eingeschalteten Warnblinklicht fort. Nachdem er von weiteren Verkehrsteilnehmern angesprochen wurde, stieg dieser aus dem PKW und lief auf der zweispurigen Bundesstraße umher. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein Ergebnis über 3 Promille ergab. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer über keine Fahrerlaubnis verfügt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und Strafverfahren eingeleitet.

i.A. Pieper, PK

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