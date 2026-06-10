Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.06.2026

Goslar (ots)

Am Montagmittag wurde eine Langelsheimer Seniorin Opfer falscher Handwerker.

Gegen 12 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Haustür der betagten Frau, gaukelte ihr einen angeblichen Schaden am Dach ihres Hauses in der Straße Neue Reihe vor und gelangte so in den Wohnbereich. Kurz darauf traf die Tochter der Bewohnerin ein und verwies den Unbekannten des Hauses. Erst am Dienstag entdeckte die Seniorin dann, dass ihr der Täter in einem unbeobachteten Moment verschiedene Schmuckstücke entwendet hatte.

Der Tatverdächtige wurde beschrieben als ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, dunkelhäutig und von mittlerer Statur. Er hatte dunkle kurze Haare, einen dunklen Bart um die Mundpartie und trug braun-schwarze Arbeitskleidung der Marke Engelbert Strauß sowie Handschuhe und sprach Hochdeutsch.

Die Polizei Goslar hat ein Strafverfahren eingeleitet und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Hinweise zu dem beschriebenen Tatverdächtigen sind hier von Bedeutung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05321) 3390 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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Am Dienstag trieben erneut Telefonbetrüger ihr Unwesen im Landkreis Goslar.

Mehrere Bürgerinnen und Bürger meldeten sich bei der Polizei und gaben an, Anrufe angeblicher Mitarbeiter einer Sparkasse oder von der Bankaufsicht Frankfurt erhalten zu haben. Diese erzählten von jeweils unbeglichenen Rechnungen oder Bestellungen und fragten nach der Bank- oder Geldkarte der Angerufenen. Diese erkannten jedoch den Betrugsversuch, so dass es zu keinem Schaden kam. Dringender Appell der Polizei:

- Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten oder Besitzverhältnisse preis - Beenden Sie das Telefonat sofort, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert - Rufen Sie Ihre Verwandten oder die Polizei unter der 110 an - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen - Informieren Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die aktuellen Anrufe.

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Die Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl und Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten oder beschädigten zwei Regenbogenfahnen im Bereich der Berufsbildenden Schulen Am Stadtgarten und in der Baßgeige.

In der vergangenen Woche wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine vor der BBS in der Bornhardtstraße angebrachte Fahne vom Seil der Fahnenstange abgetrennt und anschließend angezündet.

Vor der Berufsschule in der Heinrich-Pieper-Straße wurde eine Fahne vom Fahnenmast abgetrennt und entwendet. Hier lässt sich der Tatzeitraum auf die Nacht von Montag auf Dienstag eingrenzen.

Die Polizei Goslar führt Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

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