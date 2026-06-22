Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Bus und Pkw kollidieren

Ein Schwerverletzter wurde nach einem Unfall am Montag bei Wertheim mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Mann fuhr mit seinem VW Multivan gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 2310 in Richtung Bettingen. An der Anschlussstelle Wertheim/Lengfurt wollte er links abbiegen und übersah dabei mutmaßlich einen entgegenkommenden Linienbus, der mit mehreren Schülern besetzt war. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde neben dem VW-Lenker eine 11-jährige Insassin des Busses leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Durch umherfliegende Teile wurde außerdem ein BMW beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unbekannt.

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