Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfallflucht, Brand, Richtigstellung Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Pkw gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag einen geparkten Mazda in Künzelsau beschädigte und davonfuhr. Der Pkw stand zwischen 6 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz "Wertwiesen", als der Täter vermutlich mit einem roten Fahrzeug beim Aus- oder Einparken den vorderen linken Kotflügel beschädigte. Er hinterließ Sachschaden in unbekannter Höhe und flüchtete unerkannt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Künzelsau: Radlader in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Sonntagvormittag ein Radlader in Künzelsau in Brand. Der Fahrer stieg gegen 10:30 Uhr in das Fahrzeug auf einem Grundstück im Rodachshof und bemerkte nach rund 100 Meter Fahrt Flammen im Bereich des Fußraums. Der Teleskopradlader stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand. Diese konnte den Brand schnell löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf einen Maschinenunterstand konnte verhindert werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Bretzfeld: Richtigstellung zur Pressemitteilung vom 17.06.2026

Im Zusammenhang mit der am 17.06.2026 veröffentlichten Pressemitteilung (Bretzfeld: Drei Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen) ist eine Korrektur erforderlich. In der Ursprungmeldung wurden die Fahrzeuge Opel und Mercedes vertauscht. Fahrer des Opel war ein 28-Jähriger. Der 7-Jährige Beifahrer im Mercedes wurde nicht verletzt. Es folgt die korrigierte Pressemitteilung: Bretzfeld: Zwei Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Zwei Personen wurden am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1090 bei Bretzfeld leicht verletzt. Gegen 15:20 Uhr wollte ein Autofahrer an der Einmündung zum Alten Berg nach links abbiegen und hielt aufgrund des Gegenverkehrs an. Ein unmittelbar dahinter befindlicher Opel-Fahrer konnte noch rechtzeitig anhalten. Ein nachfolgender 39-jähriger Kia-Fahrer erkannte die stehenden Fahrzeuge offenbar zu spät und versuchte, über die Gegenfahrbahn auszuweichen. Hierbei geriet er auf den dortigen Grünstreifen. Eine entgegenkommende 41-Jährige Mercedes-Lenkerin konnte dem Kia nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dessen Beifahrerseite und wurde hierdurch auf das Heck des verkehrsbedingt wartenden Opel abgewiesen. Der 28-jährige Opel-Fahrer sowie die Fahrerin des Mercedes erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 50.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße 1090 musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten etwa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden.

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