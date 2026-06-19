Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Angriff auf Busfahrer

Heilbronn (ots)

Billigheim-Waldmühlbach: Busfahrer in Linienbus angegriffen - Zeugen gesucht

Am vergangenen Montag, gegen 17:30 Uhr, wurde in Waldmühlbach der Fahrer eines Linienbusses von einem Jugendlichen angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der bislang Unbekannte dem Busfahrer der Linie 835 während der Fahrt sowie im Anschluss im Bereich der Haltestelle Rathaus gegen das Bein und versuchte darüber hinaus, ihm ins Gesicht zu schlagen. Der 47-Jährige konnte dem Schlag jedoch ausweichen. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Dabei verlor er eine Sonnenbrille mit blauer Verglasung. Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben: ca. 16 bis 17 Jahre alt, etwa 172 cm groß, dunkler Teint, kurze braune Haare, weißes T-Shirt, schwarze Jacke und schwarze Jeans. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 928050 zu melden.

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