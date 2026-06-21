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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Mergentheim: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 2877

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Frontalzusammenstoß auf der K 2877 bei Stuppach

Am Sonntagmittag, 21.06.2026, 13.55 Uhr, wurde über Polizeinotruf ein schwerer Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß auf der K 2877 zwischen der Einmündung B19 und der Einmündung zur L514 nach Lustbronn gemeldet. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr eine Frau mit ihrem blauen Mazda die Kreisstraße aus Richtung der Anschlussstelle Boxberg kommend und geriet aufgrund unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie einen entgegenkommenden grauen Nissan und kollidierte im Anschluss frontal mit einem unmittelbar dahinter fahrenden schwarzen Mercedes. Die unfallverursachende Fahrerin des Mazda war alleine im Fahrzeug und beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits an der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer des Nissan blieb unverletzt. Im schwarzen Mercedes wurde eine Person schwer- und drei weitere Insassen leichtverletzt. Die schwerverletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch den Verkehrsunfallaufnahmedienst Tauberbischofsheim durchgeführt. Ein Polizeihubschrauber wurde für die Fertigung von Luftbildern der Unfallstelle eingesetzt. Nähere gesicherte Informationen zu den unfallbeteiligten Personen liegen aktuell bei Veröffentlichung dieser ersten Pressemitteilung noch nicht vor. Weiterhin dauert die Verkehrsunfallaufnahme noch an und die Kreisstraße 2877 bleibt hierfür voll gesperrt (Stand 18.06 Uhr).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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