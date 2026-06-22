Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Einbruchsversuch und Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Motorradfahrer auf Pkw aufgefahren - Zeugen gesucht

Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim schwer verletzt. Der 61-Jährige war gegen 11:45 Uhr mit seiner KTM auf der B290 von Herbsthausen in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Dörtel, kurz vor dem Parkplatz Seufzerwäldchen, mussten mehrere Fahrzeuge einer Kolonne stark abbremsen, nachdem ein vorausfahrender schwarzer VW Tiguan nach links in die Quellenstraße abgebogen war. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Kia auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 61-Jährige über den Pkw geschleudert und kam auf dessen Dach zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 36-jährige Kia-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Der schwarze VW Tiguan sowie ein dahinterfahrender VW Passat Kombi waren bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fahrzeugen oder zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Boxberg: Einbruchsversuch in Schule - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten am Freitagabend in eine Schule in Boxberg-Wölchingen einzubrechen. Gegen 21:45 Uhr wurde ein Einbruchsalarm an der Verbundschule im Kirchweg ausgelöst. Vor Ort stellten die alarmierten Polizeistreifen fest, dass eine Glastür zwischen dem Hauptschulgebäude und einem Baustellenbereich eingeschlagen worden war. Bislang ist noch unklar, ob die Täter tatsächlich im Gebäude waren. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Verbundschule gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Boxberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Boxberg. Gegen 16:40 Uhr war der 26-Jährige mit seiner Kawasaki auf der Bundesstraße 292 von Schweigern in Richtung Boxberg unterwegs. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer wollte zeitgleich aus der Ausfahrt eines Supermarktes nach links auf die Bundesstraße einfahren und übersah hierbei mutmaßlich den von links kommenden Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und der Kawasaki. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.

Wertheim: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in Wertheim. Zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person am Freitag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bismarckstraße einen geparkten Toyota Auris. Vermutlich wollte die unbekannte Person links neben dem Toyota vorwärts einparken und kollidierte hierbei mit dessen hinterem linken Fahrzeugbereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der beschädigte Pkw stand in der dritten Parkreihe aus Richtung des Supermarkt-Eingangs. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

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