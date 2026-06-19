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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

Heilbronn (ots)

B19/Kupferzell: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Am Freitagmorgen, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 19 zwischen Westernach und der Anschlussstelle Kupferzell zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 18-jährige Fahrer eines Renault, der in Richtung Anschlussstelle unterwegs war, aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Opel eines 53-Jährigen. Der Opel- Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen und streifte hierbei zunächst die Leitplanke, bevor es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuglenker wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 19 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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