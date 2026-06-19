Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mit Hauswand kollidiert

Heilbronn (ots)

Limbach: Katze ausgewichen und gegen Haus gefahren

Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend in Limbach. Gegen 20:30 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem VW auf der Ringstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als eine Katze die Fahrbahn kreuzte. Der Mann wich dem Tier aus, fuhr in eine Hecke und anschließend gegen den dahinter parkenden VW Polo einer 78-Jährigen. Der Polo wurde durch die Wucht des Aufpralls circa 25 Meter nach hinten geschoben. Der VW des 61-Jährigen wurde danach nach links abgewiesen, stieß gegen eine Straßenlaterne und kollidierte schlussendlich mit einer Hauswand. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Limbach sicherte die Unfallstelle und streute die auslaufenden Betriebsstoffe der beiden Fahrzeuge ab.

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