Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Sachbeschädigung, Diebstahl und Unfall

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Zwischen Dienstag und Donnerstag beschädigten Unbekannte einen Eisautomaten in Eppingen. Der oder die Täter demolierten mit einem nicht näher bekannten Werkzeug die Scheibe des in der Eisenbahnstraße aufgestellten Verkaufsautomaten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Gemmingen: Feuerlöscher von Tankstellengelände gestohlen - Zeugen gesucht

Zwei bisher unbekannte Personen entwendeten am Dienstag zwei Feuerlöscher von dem Gelände einer Tankstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gemmingen. Gegen 23:30 Uhr öffneten die Unbekannten gewaltsam den Notschlüsselkasten, entnahmen den Schlüssel und öffneten damit die Boxen in welchen die Feuerlöscher aufbewahrt wurden. Anschließend flüchteten sie in Richtung Louis-Schuler-Straße. Der Wert des Diebesguts wird auf circa 200 Euro geschätzt. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- Weiblich - Schlank - Kleinere Gestalt - Mutmaßlich 18 bis 25 Jahre - Trug einen grauen Hoodie und eine graue Hose - Trug grau/schwarze Sneaker - Gesicht vermummt mit schwarzer Maske Person 2: - Mutmaßlich weiblich - Korpulent - Mutmaßlich 18-25 Jahre - Trug ein weites, schwarzes Oberteil und eine weite, schwarze Hose - Trug schwarze Schuhe - Mit weiß/grauem Schal vermummt Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

A81/Ilsfeld: Ein Verletzter nach Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld am frühen Freitagmorgen. Kurz nach Mitternacht scherte ein 56-Jähriger, zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim, mit seinem Lkw zum Überholen aus. Hierbei übersah er vermutlich den auf dem mittleren Fahrstreifen herannahenden BMW eines 24-Jährigen. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kollidierte der Pkw mit dem Heck des Lkw, geriet ins Schleudern und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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