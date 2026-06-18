POL-HN: Ergänzung zur Pressemitteilung "Heilbronn: Telefonbetrüger erbeuten Wertgegenstände"

Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Buchen: Zeugen nach Flucht vor Polizei gesucht Ein 34-Jähriger flüchtete am Mittwochnachmittag in Buchen-Bödigheim mit seinem Audi vor der Polizei. Der Mann fiel gegen 14:15 Uhr auf, da er den Motor seines Fahrzeugs aufheulen ließ und beschleunigt an Beamten vorbeifuhr, die gerade ein anderes Fahrzeug in der Hauptstraße kontrollierten. Ein Polizist wies den Audi-Lenker mit Handzeichen an ...

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