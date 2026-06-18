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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Ergänzung zur Pressemitteilung "Heilbronn: Telefonbetrüger erbeuten Wertgegenstände"

Heilbronn (ots)

Eine Seniorin wurde am Mittwochabend Opfer von Telefonbetrügern in Heilbronn-Neckargartach, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6296877 Ergänzend zur Täterbeschreibung gibt es nun den Hinweis, dass der Abholer einen Kochtopf bei sich getragen haben soll.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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