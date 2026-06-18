POL-HN: Ergänzung zur Pressemitteilung "Heilbronn: Telefonbetrüger erbeuten Wertgegenstände"
Heilbronn (ots)
Eine Seniorin wurde am Mittwochabend Opfer von Telefonbetrügern in Heilbronn-Neckargartach, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6296877 Ergänzend zur Täterbeschreibung gibt es nun den Hinweis, dass der Abholer einen Kochtopf bei sich getragen haben soll.
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