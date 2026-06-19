Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Bei Unfall überschlagen

Hohenlohekreis (ots)

Zweiflingen: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Zweiflingen wurden am Donnerstagabend zwei Personen verletzt. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 22 Uhr mit seinem Hyundai auf der Landesstraße 1048 von Orendelsall in Richtung Zweiflingen. Wohl aufgrund von Rollsplit auf der Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit seines Wagens, verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto begann daraufhin sich mehrfach zu überschlagen, bis es schließlich unterhalb einer Böschung zum Stillstand kam. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden am Hyundai belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 3.000 Euro.

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