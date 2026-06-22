Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Falsche Bankmitarbeiter, Automatensprengung, Bedrohung in Autohaus, schwerer Unfall, Brände und Auseinandersetzung mit Polizeibeamten

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Falsche Bankmitarbeiter betrügen zwei Seniorinnen - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag wurden gleich zwei Seniorinnen in Heilbronn Opfer von Betrügern. Beide Frauen erhielten am Nachmittag Telefonanrufe von angeblichen Bankmitarbeitern. Im Verlauf der Gespräche wurde ihnen mitgeteilt, dass die Daten ihrer Bankkarten im Internet zugänglich seien und bereits mehrere tausend Euro von den jeweiligen Konten unberechtigt abgebucht wurden. Der Betrüger forderte die PIN der Bankkarten der Opfer um angeblich weitere Abhebungen zu unterbinden. Außerdem kündigte er an, dass ein weiterer Mitarbeiter vor Ort kommen würde, um die Bankkarten zu überprüfen. Gegen 15 Uhr klingelte dann ein Mann bei einer der Seniorinnen in der Eppinger Straße, nahm die Karte entgegen, hob damit Geld an einem Bankautomaten ab und kehrte zum Opfer zurück. Unter dem Vorwand, dass es sich bei den abgehobenen Scheinen um Falschgeld handeln könnte, nahm der Täter das Geld und weiteres durch das Opfer übergebenes Bargeld mit. Nur circa 1,5 Stunden später erschien vermutlich derselbe Täter bei dem zweiten Opfer in der Schongauer Straße und erbeutete auf dieselbe Art und Weise weiteres Bargeld. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden. - Circa 25 bis 35 Jahre alt - Groß und schlank - Sehr dunkler Teint Wer hat am Freitagnachmittag im Bereich der Eppinger Straße oder der Schongauer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Unbekannte sprengten am frühen Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Kurz vor 1 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin über Notruf den zerstörten Automaten im Riedweg. Durch die Sprengung wurden auch Teile des Mauerwerks, an welchem der Automat aufgehängt war, beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Ob Zigaretten und Bargeld entwendet wurden kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Riedwegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Heilbronn: Bedrohung in Autohaus

Am Freitagabend bedrohte ein Mann mehrere Angestellte eines Autohauses in Heilbronn. Der 46-Jährige betrat gegen 18 Uhr das Gebäude in der Neckarsulmer Straße und gab sich gegenüber Kunden als Verkäufer aus. Als er daraufhin der Örtlichkeit verwiesen wurde, zückte er ein Cuttermesser und bedrohte die anwesenden Personen. Der Mann, welcher sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, konnte durch die alarmierten Polizeikräfte überwältigt und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Leingarten: Balkonbrand

Am Samstagabend kam es in Leingarten zu einem Balkonbrand. Kurz nach 21 Uhr wurde das Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Wasserfallstraße gemeldet. Zuvor war vermutlich eine Zigarette auf dem Balkon unsachgemäß entsorgt worden, was zum Brand führte. Das Feuer griff anschließend auf einen Holztisch und Gartenstühle über. Durch die Hitzeentwicklung zerbarst im Anschluss ein Fenster. Dank dem raschen Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Leingarten konnte ein Übergreifen auf das Mobiliar der Wohnung sowie den Dachstuhl des Hauses verhindert werden. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Ilsfeld-Wüstenhausen: Fahrzeugbrand

Am Sonntagabend geriet ein Fahrzeug in Wüstenhausen in Brand. Gegen 21:30 Uhr fing ein in der Löwensteiner Straße geparkter Pkw, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, Feuer. Die Flammen griffen im Anschluss auf eine Hecke und einen weiteren Pkw über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Bei Löschversuchen vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurden fünf Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

A6/Kirchardt: Schwerer Verkehrsunfall mit 13 Verletzten

Am Samstagabend ereignete sich auf der Autobahn 6 Höhe Kirchardt ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 20:15 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem vollbesetzten VW Bus zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der Mann am Stauende auf den Dodge eines 57-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dodge auf den Audi eines 21-Jährigen und dieser wiederum auf den Mercedes einer 68-Jährigen geschoben. Alle acht Insassen des VW, darunter sieben Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren sowie die beiden Insassen im Dodge wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Audi-Fahrer und sein Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen wurden zwei Rettungshubschrauber und neun Rettungswägen eingesetzt, die die Verletzten in Krankenhäuser brachten. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme sowie die Räumungsarbeiten bis circa 1:30 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 83.000 Euro geschätzt.

Lauffen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei in Lauffen sucht nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag Zeugen. Zwischen 16 Uhr und 19:30 Uhr blieb der Fahrer eines blauen Pkw vermutlich beim Abbiegen von der Südstraße in die Schillerstraße mit seinem Fahrzeug an einer Grundstücksmauer hängen und beschädigte diese. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Obersulm-Affaltrach: Bedrohung, Beleidigung und Auseinandersetzung mit der Polizei im Freibad

Am frühen Samstagabend soll ein Mann in einem Schwimmbad in Obersulm-Affaltrach eine Bademeisterin beleidigt und bedroht haben. Gegen 18 Uhr wurde die Polizei über einen 47-Jährigen in Kenntnis gesetzt, der im Freibad in der Silbergrubenstraße gegen die Freibadordnung verstoßen habe und der Örtlichkeit verwiesen werden sollte. Da der Mann mit dieser Maßnahme nicht einverstanden gewesen sein soll, habe er anschließend die Bademeisterin beleidigt und bedroht. Im Rahmen des folgenden Polizeieinsatzes soll sich der Mann weiterhin aggressiv verhalten haben, weshalb ihm Handschellen angelegt wurden. Daraufhin soll sich ein Handgemenge zwischen mehreren Personen und der Polizei entwickelt haben. In dessen Rahmen wurden eine 23-Jährige sowie eine Polizistin leicht verletzt. Die 23-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Während der polizeilichen Maßnahmen soll sich zudem ein 24-Jähriger trotz mehrmaliger Aufforderung immer wieder den Einsatzkräften genähert haben, weshalb auch ihm Handschellen angelegt wurden. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Frau verstorben

Am Montagabend erlitt eine 86-Jährige lebensgefährliche Verletzungen, nachdem sie mutmaßlich einen Wasserkocher falsch bediente, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6295129. Die Frau ist heute im Krankenhaus verstorben. Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen können keine weiteren Informationen gegeben werden.

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