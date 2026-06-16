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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Hubschraubereinsatz, Brand, Einbrüche, Aufbruch

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Rettungshubschrauber landet in Innenstadt

Am Montagabend wurde in Heilbronn eine 86-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Seniorin befand sich gegen 19:45 Uhr in ihrer Wohnung in der Uhlandstraße und hantierte mit einem Wasserkocher. Als dieser explodierte, erlitt die Frau lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Neckarsulm: Schaltkasten in Brand

Feuerwehr und Polizei rückten am Montagmorgen zu einem Brand in der Neckarsulmer Werner-Haas-Straße aus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet gegen 7 Uhr der Sicherungskasten in der Werkstatt eines Autohauses in Brand. Der Schwelbrand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Diese war mit 22 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Güglingen: Einbruch in Garage

Unbekannte verschafften sich am Montag Zutritt zu einer Garage in Güglingen-Eibensbach. Der oder die Täter gelangten gegen 13 Uhr gewaltsam auf das Grundstück in der Blankenhornstraße und brachen die Tür zur Garage auf. Sie entwendeten einen Rasenmäher, Kabel sowie Bauheizungen. Der Schaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Brackenheim unter der Telefonnummer 07135 6096 entgegen.

Heilbronn: In Kiosk eingebrochen

Mehrere Getränke sowie Süßigkeiten wurden am Wochenende aus dem Kiosk einer Schule in Heilbronn entwendet. Die Täter begaben sich zwischen 10:30 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Montag auf das Gelände in der Karlsstraße und verschafften sich Zutritt zum neuen Kiosk. Sie entwendeten die Lebensmittel und flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Bad Rappenau: Snackautomat aufgebrochen

Schaden in Höhe von rund 800 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht auf Montag in Bad Rappenau - Heinsheim. Die Täter traten zwischen 22:30 Uhr am Sonntag und 12:30 Uhr am Folgetag die Seitenscheibe eines Snackautomaten in der Gundelsheimer Straße ein. Sie stahlen Süßigkeiten und Getränken. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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