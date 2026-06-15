Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Poser- und Raserkontrollen, Unfall und falsche Polizeibeamte

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Eine bisher unbekannte Person versuchte am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in Bad Rappenau einzubrechen. Gegen 3:30 Uhr machte sich der Täter an einem Fenster des Gebäudes am Kirchplatz zu schaffen. Der Versuch misslang, weshalb der Unbekannte von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Wer hat zur Tatzeit rund um den Kirchplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

Ellhofen: Einbruch in Reifenhandel - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter in der vergangenen Woche in einen Reifenhandel in Ellhofen einbrach, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Schillerstraße und entwendete einen Tresor. Über die Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Kontrollen der Arbeitsgruppe Poser und Raser

Am vergangenen Wochenende führten Beamtinnen und Beamte der Arbeitsgruppe Poser und Raser des Polizeipräsidiums Heilbronn erneut verstärkte Kontrollen im Stadtgebiet Heilbronn durch. Am Freitag wurden hierbei zwischen 17 Uhr und 20:45 Uhr insgesamt 35 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Es wurden sechs Ordnungswidrigkeiten festgestellt sowie fünf Geschwindigkeitsverstöße angezeigt. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer wurde mit 118 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Ein Motorradfahrer überschritt die erlaubten 80 km/h um 36 km/h. Am Folgetag war die Innenstadt aufgrund wesentlich besserer Witterungsverhältnisse sowie diversen Veranstaltungen stärker frequentiert. Zwischen 18 Uhr und 2 Uhr am Sonntagmorgen konnten 100 Pkw und fünf Zweiräder kontrolliert werden. Hierbei wurden 11 Verstöße erkannt und angezeigt. Hierbei handelte es sich um jeweils einen Rotlicht- bzw. Handyverstoß, sechs Mal wurden Geschwindigkeitsverstöße angezeigt und einmal unnötiger Lärm. Außerdem ein Erlöschen der Betriebserlaubnis auf Grund einer nicht eingetragenen Ansaugung. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen. Zudem wurden neun Platzverweise für den Innenstadtbereich ausgesprochen.

Heilbronn: Gegen Hauswand gefahren

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein Autofahrer in Heilbronn gegen eine Hauswand. Gegen 5:40 Uhr war der 26-Jährige mit seinem Golf in der Saarbrücker Straße unterwegs, als er, vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf, mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße abkam und mit der Hauswand kollidierte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden am Auto und dem Gebäude wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn-Frankenbach: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin - Zeugen gesucht

Bereits vergangenen Mittwoch brachten Unbekannte eine Seniorin in Frankenbach um ihr Erspartes. Am Vormittag erhielt die Frau einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten der Kriminalpolizei Stuttgart. Der Mann teilte ihr mit, dass sich eine Einbrecherbande im Bereich ihrer Anschrift aufhalten würde und die Polizei kurz vor einem Zugriff stünde. Um die Wertsachen der Frau zu schützen, wurde sie angewiesen ihr Bargeld sowie Schmuck in einen Edelstahltopf zu legen. Hierdurch sollte eine Ortung der Wertgegenstände durch die Einbrecherbande unterbunden werden. Der Topf würde dann durch einen Kollegen des Anrufers abgeholt und angeblich in einem Asservatenraum der Polizei bis zur Festnahme der Bande verwahrt werden. Gegen 16 Uhr übergab das Opfer die Wertsachen an einen unbekannten Mann. Dieser wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,70 Meter groß - Normale Statur - Dunkle, kurze Haare - Dunkler Oberlippenbart und Kinnbart (Henriquarte Bart) - Trug eine schwarze Jacke mit bunten Details Wem ist am vergangenen Mittwoch im Bereich der Schulstraße eine Person aufgefallen die auf die Beschreibung passt? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Warnhinweis der Polizei: Vorsicht vor falschen Polizeibeamten am Telefon Immer wieder versuchen Betrüger, insbesondere ältere Menschen durch Schockanrufe oder Anrufe von angeblichen Polizeibeamten um ihr Erspartes zu bringen. Die Täter geben sich als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus und behaupten beispielsweise, dass Einbrecher in der Nähe aktiv seien oder das Vermögen der Angerufenen in Gefahr sei. So verhalten Sie sich richtig: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer als Polizeibeamte ausgeben und Angaben zu Ihrem Vermögen machen oder danach fragen. - Die Polizei fordert niemals Bargeld, Schmuck oder Wertsachen zur "Sicherung" oder "Verwahrung" an. - Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger versuchen oft, Angst zu erzeugen und schnelles Handeln zu erzwingen. - Beenden Sie das Gespräch sofort, wenn Ihnen etwas verdächtig erscheint. - Rufen Sie die Polizei selbst unter der Notrufnummer 110 an, um die Angaben zu überprüfen. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. - Geben Sie keine persönlichen Daten, Kontoinformationen oder Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse preis. - Sprechen Sie mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen, bevor Sie Entscheidungen treffen oder Geld übergeben. - Warnen Sie ältere Familienmitglieder und Nachbarn vor dieser Betrugsmasche. Wichtig: Die Polizei wird Sie niemals telefonisch auffordern, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände herauszugeben oder an einem vereinbarten Ort zu deponieren. Solche Forderungen sind immer ein deutliches Warnsignal für einen Betrugsversuch. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten haben oder Opfer geworden sein, informieren Sie umgehend die Polizei unter 110.

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