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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Die Fahrerin eines Peugeot fuhr am Donnerstagmittag, gegen 12.20 Uhr, die Landesstraße von Eberstadt in Richtung Buchen. Kurz nach der Einmündung zum Wartturm, in einer Linkskurve, kam der Frau ein dunkler Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen, dessen Fahrer gerade im Begriff war einen LKW zu überholen. Bekannt ist, dass der LKW rote Elemente hatte. Geistesgegenwärtig konnte die Fahrerin ihren Peugeot abbremsen und in den Grünstreifen lenken um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei Buchen sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise zum Überholvorgang, zum LKW mit roten Elementen oder dem dunklen Pkw geben kann, wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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