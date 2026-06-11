Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Kupferkabel gestohlen

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Paletten Kabelrollen vom Hof eines Solarenergie-Unternehmens in Niedernhall. Zwischen 19:30 Uhr am Mittwoch und 6:20 Uhr am nächsten Morgen gelangten die Täter gewaltsam auf das umzäunte Gelände in der Straße "Im Käppele" und transportierten auf unbekannte Weise die Kabelrollen im Wert von mehreren zehntausend Euro ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Straße "Im Käppele" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 8290 an den Polizeiposten Niedernhall.

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