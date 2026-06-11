PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Kupferkabel gestohlen

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Paletten Kabelrollen vom Hof eines Solarenergie-Unternehmens in Niedernhall. Zwischen 19:30 Uhr am Mittwoch und 6:20 Uhr am nächsten Morgen gelangten die Täter gewaltsam auf das umzäunte Gelände in der Straße "Im Käppele" und transportierten auf unbekannte Weise die Kabelrollen im Wert von mehreren zehntausend Euro ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Straße "Im Käppele" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 8290 an den Polizeiposten Niedernhall.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 16:16

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Sachbeschädigung

    Heilbronn (ots) - Brackenheim: Blitzableiter beschädigt und Holzpaletten angezündet - Zeugen gesucht Nach einer Sachbeschädigung auf dem Gelände der Weingenossenschaft in Brackenheim sucht die Polizei Zeugen. Zwei bislang unbekannte Männer hielten sich am Samstagmorgen gegen 7:30 Uhr auf dem Gelände in der Neipperger Straße auf und kletterten auf einen dortigen Kühlturm. Später stellten Mitarbeiter fest, dass die ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 16:03

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Verletztem

    Heilbronn (ots) - Mosbach-Diedesheim: Zeugen nach Unfall mit Verletztem gesucht Die Polizei in Mosbach sucht Zeugen eines Unfalls in Diedesheim am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 5:30 Uhr war eine 65-Jährige auf der Heidelberger Straße in Richtung Diedesheim unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle soll sie den Blinker nach rechts gesetzt und am rechten Fahrbahnrand angehalten haben. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger auf ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 13:12

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Exhibitionistische Handlungen

    Heilbronn (ots) - Neudenau: Mann zieht vor Frauen blank - Zeugen gesucht Nachdem ein Unbekannter am Mittwochabend in Neudenau exhibitionistische Handlungen an sich vornahm, sucht die Polizei Zeugen sowie zwei bislang unbekannte, möglicherweise geschädigte Frauen. Ein Zeuge beobachtete gegen 18:50 Uhr in den Gartenanlagen an der Siglinger Straße einen jungen Mann, der sich mit heruntergelassener Hose den beiden Frauen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren