Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Blitzableiter beschädigt und Holzpaletten angezündet - Zeugen gesucht

Nach einer Sachbeschädigung auf dem Gelände der Weingenossenschaft in Brackenheim sucht die Polizei Zeugen. Zwei bislang unbekannte Männer hielten sich am Samstagmorgen gegen 7:30 Uhr auf dem Gelände in der Neipperger Straße auf und kletterten auf einen dortigen Kühlturm. Später stellten Mitarbeiter fest, dass die Blitzableiter des Kühlturms abgerissen und vollständig zerstört worden waren. Des Weiteren wurden hinter dem Gelände mehrere brennende Holzpaletten festgestellt. Eine Zeugin beobachtete zwei jüngere Männer, die von den brennenden Paletten wegrannten. Ob zwischen dem Brand und der Sachbeschädigung ein Zusammenhang besteht und es sich jeweils um dieselben Personen handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Einer der Männer wurde auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Er hatte kurze braune Haare, trug eine schwarze Brille, eine dunkle Hose, ein weißes T-Shirt mit dem Schriftzug "CRIME" und dem Motiv eines maskierten Affen mit Goldkette auf der Rückseite sowie schwarze Schuhe der Marke Nike. Der zweite Mann war etwa 30 Jahre alt, hatte kurze braune Haare und einen kurzen, gepflegten Bart. Er trug ein weißes Poloshirt der Marke Ralph Lauren, eine hellgraue Hose und weiße Sportschuhe. Zudem hatte er mehrere Tätowierungen, unter anderem am linken Hals, am rechten Ellenbogen, am linken Unterarm und hinter dem rechten Ohr. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern oder zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135 6096 beim Polizeiposten Brackenheim zu melden.

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