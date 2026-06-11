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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Exhibitionistische Handlungen

Heilbronn (ots)

Neudenau: Mann zieht vor Frauen blank - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Mittwochabend in Neudenau exhibitionistische Handlungen an sich vornahm, sucht die Polizei Zeugen sowie zwei bislang unbekannte, möglicherweise geschädigte Frauen. Ein Zeuge beobachtete gegen 18:50 Uhr in den Gartenanlagen an der Siglinger Straße einen jungen Mann, der sich mit heruntergelassener Hose den beiden Frauen zuwandte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als der Unbekannte den Zeugen bemerkte, zog er seine Hose hoch und flüchtete über die Fußgängertreppe in Richtung Neue Anlage und Hauptstraße. Der Mann wird auf 15 bis 20 Jahre geschätzt und hatte eine kräftige Statur. Er trug ein dunkelgrünes Shirt, eine hellblaue Jeans sowie eine nach hinten gedrehte Kappe. Zudem hatte er keinen Bart. Die beiden betroffenen Frauen sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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