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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Verletztem

Heilbronn (ots)

Mosbach-Diedesheim: Zeugen nach Unfall mit Verletztem gesucht

Die Polizei in Mosbach sucht Zeugen eines Unfalls in Diedesheim am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 5:30 Uhr war eine 65-Jährige auf der Heidelberger Straße in Richtung Diedesheim unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle soll sie den Blinker nach rechts gesetzt und am rechten Fahrbahnrand angehalten haben. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger auf seinem Kraftrad ebenfalls die Heidelberger Straße in gleicher Richtung. Als er den wartenden Pkw links überholen wollte, soll dessen Fahrerin nach links auf das Tankstellengelände eingebogen sein. Die Fahrzeuge kollidierten und der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Aufgrund von gegensätzlichen Aussagen der Unfallbeteiligten zum Unfallgeschehen werden nun Zeugen gesucht, die Angaben hierzu machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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