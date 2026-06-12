Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen bei Bad Wimpfen. Gegen 9:30 Uhr befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Opel die Landesstraße 530 von Bad Rappenau kommend in Richtung Bad Wimpfen und wollte nach links in die Südstraße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Mercedes eines 81-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Opel-Fahrerin schwere, der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen zu. Die Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten wurde die Straße voll gesperrt.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell