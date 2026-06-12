PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen bei Bad Wimpfen. Gegen 9:30 Uhr befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Opel die Landesstraße 530 von Bad Rappenau kommend in Richtung Bad Wimpfen und wollte nach links in die Südstraße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Mercedes eines 81-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Opel-Fahrerin schwere, der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen zu. Die Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten wurde die Straße voll gesperrt.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 16:19

    POL-HN: Hohenlohekreis: Kupferkabel gestohlen

    Heilbronn (ots) - Niedernhall: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Paletten Kabelrollen vom Hof eines Solarenergie-Unternehmens in Niedernhall. Zwischen 19:30 Uhr am Mittwoch und 6:20 Uhr am nächsten Morgen gelangten die Täter gewaltsam auf das umzäunte Gelände in der Straße "Im Käppele" und transportierten auf unbekannte Weise die ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 16:16

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Sachbeschädigung

    Heilbronn (ots) - Brackenheim: Blitzableiter beschädigt und Holzpaletten angezündet - Zeugen gesucht Nach einer Sachbeschädigung auf dem Gelände der Weingenossenschaft in Brackenheim sucht die Polizei Zeugen. Zwei bislang unbekannte Männer hielten sich am Samstagmorgen gegen 7:30 Uhr auf dem Gelände in der Neipperger Straße auf und kletterten auf einen dortigen Kühlturm. Später stellten Mitarbeiter fest, dass die ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 16:03

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Verletztem

    Heilbronn (ots) - Mosbach-Diedesheim: Zeugen nach Unfall mit Verletztem gesucht Die Polizei in Mosbach sucht Zeugen eines Unfalls in Diedesheim am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 5:30 Uhr war eine 65-Jährige auf der Heidelberger Straße in Richtung Diedesheim unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle soll sie den Blinker nach rechts gesetzt und am rechten Fahrbahnrand angehalten haben. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren