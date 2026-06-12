Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall und -flucht

Hohenlohekreis (ots)

Ingefingen: Pkw überschlagen - landet auf Dach

Ein 23-jähriger erlitt am Donnerstagabend bei einem Unfall leichte Verletzungen, nachdem er bei Ingelfingen von der Fahrbahn abgekommen war. Der Mann fuhr gegen 19:30 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Stachhausen in Richtung Belsenberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem 3er BMW auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und nach links von der Straße ab. Der Pkw wurde von einer Böschung abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro. Dieser wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des Fahrers, weshalb nach einigen Tests eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Krautheim: Reklameschild beschädigt

Zwei Unbekannte flüchteten, nachdem sie ein Reklameschild in Krautheim beschädigten. Ein Fahrer fuhr mit seinem Pkw am Mittwoch gegen 16:40 Uhr bei Rangieren gegen das Schild und stieg gemeinsam mit seinem Beifahrer aus. Beide begutachteten das beschädigte Reklameschild aber entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließen einen Schaden von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

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