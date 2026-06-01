Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Osthessen (ots)

Auf Sperranhänger aufgefahren

Niederaula. Am Montagvormittag (01.06.), gegen 11 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Fahrer eines Abschleppwagens aus Paderborn die BAB 7 von der Anschlussstelle Niederaula kommend in Richtung Hattenbacher Dreieck auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem Sperranhänger, der sich aufgrund einer eingerichteten Tagesbaustelle auf dem Fahrstreifen befand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sperranhänger, sowie das zugehörige Zugfahrzeug mehrere Meter verschoben. Ein auf dem Abschleppwagen befindlicher BMW löste sich aus seiner Sicherung und drückte sich in die Fahrerkabine. Der Fahrer des Abschleppwagens verletzte sich hierbei leicht und wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.

(Polizeiautobahnstation Petersberg)

Erstmeldung zu Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K 96 Ortsausgang Flieden

Flieden. Am Montag (01.06), gegen 11.30 Uhr, kam es auf der K 96 kurz nach dem Ortsausgang Flieden in Richtung Rommerz zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die K 96 ein 79-jähriger Opel-Fahrer aus der Gemeinde Neuhof aus Richtung Rommerz kommend in Richtung Flieden. Eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin, die ebenfalls aus der Gemeinde Neuhof stammt, befuhr die K 96 in entgegengesetzter Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Feuerwehr mussten beide Personen aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurden beide Fahrzeugführende zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle war die Fahrbahn für etwa 4 Stunden vollgesperrt.

(Polizeiposten Neuhof)

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