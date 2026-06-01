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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch bei Juwelier - Igel tritt in Tierfalle - Hauswand mit Graffiti besprüht - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Fenster durch Unbekannte beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter aus Kellerabteil entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen Montag (25.05.) und Mittwoch (27.05.) entwendeten Unbekannte einen E-Scooter des Herstellers "NiU" mit dem Versicherungskennzeichen "KQI-100", welcher in einem Kellerabteil in der Straße "Wallengasse" abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Versuchter Einbruch bei Juwelier

Bad Hersfeld. Am frühen Freitagmorgen (29.05.), gegen 3 Uhr, versuchten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei unbekannte Täter die Eingangstür eines Juweliers in der Breitenstraße aufzuhebeln. Die Sicherheitstür hielt jedoch stand, sodass die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Igel tritt in Tierfalle

Ludwigsau. Am Freitagmorgen (29.05.), gegen 9 Uhr, legten Unbekannte eine Bügelfalle in einem Wiesengrundstück in der Straße "Mühlweg" aus, in welche ein Igel trat. Tragischerweise überlebte dieser nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Hauswand mit Graffiti besprüht

Bad Hersfeld. Zwischen Freitag (22.05.) und Freitagmorgen (29.05), gegen 10.45 Uhr, besprühten Unbekannte eine Hauswand mit Farbe in der Straße "Hubertusweg". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Versicherungskennzeichen entwendet

Bad Hersfeld. Am Freitagmorgen (29.05.), zwischen 7.45 und 11.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das Versicherungskennzeichen "526-WPG", welches an einem E-Scooter angebracht war. Dieser war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am Obersberg" im Bereich einer Schule abgestellt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Mittwoch (27.05.), 20 Uhr, und Freitag (29.05.), 15.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen eine Terrassentür einer Kellerwohnung in der Hochstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch stand. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Fenster durch Unbekannte beschädigt

Kirchheim. Zwischen Mittwoch (13.05.) und Freitag (29.05.), 19 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Sonnenblick". Die unbekannten Täter beschädigten nach derzeitigen Erkenntnissen auf unbekannte Art und Weise die Außenverglasung des Fensters. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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