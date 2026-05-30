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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Burghaun - Zeugen gesucht

Landkreis Fulda (ots)

Am Donnerstag (28.05.), ereignete sich in Burghaun auf dem dortigen Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht.

Eine 26-jährige Geschädigte parkte ihren schwarzen 3er BMW, Limousine, ordnungsgemäß in einer Parkbucht auf dem Parkplatz. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie feststellen, dass die vordere rechte Ecke ihres Stoßfängers verkratzt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580, mit jeder anderen Polizeidienststelle oder mit der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Zörgiebel, POK´in, Polizeistation Hünfeld

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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