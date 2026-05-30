Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall, PKW überschlagen, Fahrerin leicht verletzt

Fulda (ots)

A7. Am Nachmittag des 30.05.2026 befuhr eine 78-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem PKW die A7 aus Richtung Süden kommend in Fahrtrichtung Norden. Zwischen der Rastanalge Großenmoor und dem Parkplatz Richtgraben kam der PKW aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr die Bankette, lenkte gegen und überschlug sich daraufhin. Der PKW kam auf dem Grünstreifen auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 EUR.

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