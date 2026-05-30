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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aufgeklärte Unfallflucht mit leichtem Personenschaden in Hünfeld

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Freitag (29.05.) befuhr gegen 18 Uhr ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer aus dem Kreis Hünfeld den Radweg der Josefstraße in Hünfeld. Eine 74-jährige Frau aus einem Ortsteil von Hünfeld fuhr mit ihrem PKW Mercedes ebenfalls auf der Josefstraße und bog in die Straße Abtsgrund ab. Dabei übersah sie den Zweiradfahrer. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß, der Pedelecfahrer fuhr seitlich gegen das Fahrzeugheck und kam zu Fall. Dadurch erlitt dieser leichtere Verletzungen. Die PKW-Fahrerin ist direkt ohne anzuhalten weitergefahren. Der PKW konnte kurze Zeit später angetroffen und die Fahrerin ermittelt werden.

An dem Pedelc und dem PKW entstanden leichte Sachschäden.

Die unfallflüchtige Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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