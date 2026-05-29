Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Niederaula (ots)

32-Jähriger stirbt nach körperlicher Auseinandersetzung - zwei Tatverdächtige festgenommen

In der Nacht auf Freitag (29.05.) kam es in einer Unterkunft in der Hattenbacher Straße in Niederaula zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei rumänischen Staatsangehörigen in deren Folge ein 32-Jähriger verstarb.

Gegen 3.45 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in den Räumlichkeiten der Unterkunft zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 32-jährigen Bewohner und zwei weiteren Bewohnern im Alter von 27 und 33 Jahren, die im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung übergingen. Ein 32-Jähriger wurde hierbei verletzt und verstarb in der weiteren Folge. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen die 27- und 33-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort widerstandslos fest.

Die Hintergründe der Tat und in wie weit die Verletzungen mit dem Tod des 32-Jährigen in Verbindung stehen, ist derzeit unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Bad Hersfeld wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Durch die Staatsanwaltschaft Fulda wird derzeit die Beantragung des Erlasses eines Haftbefehles und die damit verbundene Vorführung beim zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bad Hersfeld geprüft. Bezüglich des Ergebnisses wird nachberichtet.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Laura Krähenbühl,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecher, 0661/924-2708

Marc Leipold,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

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