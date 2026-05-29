Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse ohne Bargeld abgegeben - Waschpark und Betriebsgelände aufgebrochen - Geldautomat in Tank- und Rastanlage aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbörse ohne Bargeld abgegeben

Alheim. Am Mittwoch (27.05.), 17.55 Uhr, verlor ein 49-jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "In der Spitze" seine Geldbörse. Anschließend wurde diese durch einen Unbekannten im Supermarkt abgegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm ein Unbekannter die Geldbörse an sich und entwendete hieraus 200 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Waschpark und Betriebsgelände aufgebrochen

Bebra. Am Donnerstag (28.05.), zwischen 2 und 2.30 Uhr, betraten drei Unbekannte zunächst das Gelände des Waschparks in der Straße "Wiesenweg" und verschafften sich anschließend Zugang zu einem Kassen- und Technikraum indem sie eine Tür aufhebelten. Dort entwendeten die Langfinger Bargeld, Waschjetons und verschiedene technische Geräte. Ein vierter unbekannter Täter führte ein weißes Fluchtfahrzeug mit sich, in welches seine drei Komplizen einstiegen und vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.500 Euro.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, muskulöse Statur, bekleidet mit einer Basecap und einem Poloshirt Täter 2 und 3: männlich, schlanke Statur, bekleidet mit einem Kapuzenpullover Alle unbekannten Täter trugen bei der Tatausführung Handschuhe.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Bad Hersfeld. In der Nacht vom Mittwoch (27.05.), 18 Uhr, bis Donnerstag (28.05.), 7.15 Uhr, betraten Unbekannte ein Betriebsgelände in der Landecker Straße und verschafften sich über ein Fenster Zutritt. Nach derzeitigen Erkenntnissen, verließen die Täter das Gebäude ohne Diebesgut. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Geldautomat in Tank- und Rastanlage aufgebrochen

Breitenbach a. Herzberg. Am Freitag (29.05.), gegen 1.30 Uhr, betraten Unbekannte eine Tank- und Rastanlage an der A 5 und brachen einen Geldautomaten auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten Zutritt in den Verkaufsraum, um anschließend den Geldautomaten zu beschädigen. Durch eine aufmerksame Reinigungskraft wurden die dreisten Langfinger bei der Tatausführung gestört und flüchteten ohne Diebesgut vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld unter der 06621/5088-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Lukas Rech)

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