Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Das Polizeipräsidium Osthessen informiert zum anstehenden Einsatz auf dem Hessentag 2026 in Fulda

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Fulda (ots)

Fulda. In zwei Wochen beginnt in Fulda der Hessentag 2026. Von Freitag, 12. Juni, bis Sonntag, 21. Juni, wird die Stadt zum Treffpunkt für hunderttausende Besucherinnen und Besucher. Konzerte, Ausstellungen, Begegnungen und die Hessentagsstraße bieten zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam zu feiern und unbeschwerte Stunden zu verbringen.

"Der Hessentag ist für unsere Region ein außergewöhnliches Ereignis und zugleich Anlass für einen komplexen und anspruchsvollen Polizeieinsatz. Für uns ist es eine besondere Verantwortung, gemeinsam mit der Stadt Fulda und weiteren Partnern zu einem sicheren und friedlichen Verlauf beizutragen. Wir wollen ein Höchstmaß an Sicherheit bieten," so Polizeipräsident Michael Tegethoff zum bevorstehenden Hessentag.

Die Polizei Hessen begleitet das Volksfest traditionell mit einem umfassenden Einsatzkonzept. Polizeidirektor Torsten Englert verantwortet maßgeblich die polizeiliche Einsatzvorbereitung und wird während des Hessentags als einer von zwei Polizeiführern im Führungsstab eingesetzt sein. Neben ihm wird auch Kriminaldirektor Tobias Murch diese Funktion wahrnehmen.

Torsten Englert erklärt: "Die Polizei hat sich gemeinsam mit den Sicherheitspartnern lange und intensiv auf den Einsatz vorbereitet, um den Besucherinnen und Besuchern einen friedlichen und möglichst unbeschwerten Hessentag zu ermöglichen. Hierzu wurden umfassende polizeiliche Maßnahmen geplant und fortlaufend mit allen Beteiligten abgestimmt.

Während des gesamten Hessentags wird die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften im Veranstaltungsbereich präsent und für Bürgerinnen und Bürger jederzeit ansprechbar sein. Gleichzeitig ist die Polizei so aufgestellt, dass sie auf Entwicklungen und Lageveränderungen jederzeit schnell und lageangepasst reagieren kann."

Die komplette Pressemitteilung findet sich im Anhang.

(Patrick Bug)

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