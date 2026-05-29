Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Osthessen (ots)

Zeugenaufruf nach Abkommen von der Fahrbahn

Rotenburg a. d. Fulda. Am Donnerstag (28.05.), gegen 12.20 Uhr, befuhr eine 85-jährige mit ihrem Ford die Nürnberger Straße (B 83) aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg a. d. Fulda. Auf Höhe der Straße "Gieseweg" kam die 85-jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Bürgersteig. Dort befand sich eine bislang unbekannte Fußgängerin, die dem Auto ausweichen musste. Die unbekannte Fußgängerin und andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Polizeistation Rotenburg)

Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall - Hinweise erbeten

Neuhof. Am Freitag (29.05.), gegen 7.40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Fuldaer Straße aus Richtung Ortsmitte Neuhof kommend in Richtung Dorfborn. Aus bislang ungeklärter Ursache streifte er mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren ein dort abgestelltes Auto. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Polizeiposten Neuhof)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell