Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall beim Überholen auf der B84 bei Hünfeld-Neuwirtshaus

Fulda (ots)

Am Freitag (29.05.) kam es gegen 09:35 Uhr auf der B 84 bei Hünfeld-Neuwirtshaus zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Rasdorferin wollte 2 vor ihre fahrende Pkw und einen Lkw überholen. Während des Überholvorgangs scherte dann der 72-jährige Fahrer des mittleren Pkw seinerseits zum Überholen aus, so dass die Fahrzeuge seitlich kollidierten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 EUR.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652/9658-0 zu melden. Insbesondere der/die unbeteiligte Fahrzeugführer/in eines gelben Pkw, welcher sich hinter den beteiligten Fahrzeugen befand, wird gebeten sich zu melden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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