POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)
Niederaula - Am Samstag (30.05.), gegen 18.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Niederaula. Ein einundzwanzigjähriger Hersfelder fuhr mit seinem Renault Twingo auf der Hauptstraße in Richtung Alsfeld und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 23-jährigen Alsfelderin und kollidierte mit deren Skoda Octavia. Die Frau wurde leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.
gefertigt: Figge, PHK, Polizeistation Bad Hersfeld
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