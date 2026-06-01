Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Betriebsgebäude - Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen - Einbruch in Einfamilienhaus - Versuchter Einbruch in Wohnung - Kennzeichenschilder entwendet

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Betriebsgebäude

Flieden. Zwischen Freitag (29.05.), 16 Uhr, und Sonntag (31.05.), 18.30 Uhr, machten sich Unbekannte in der Buchenroder Straße im Ortsteil Magdlos an einer Lagerhallentür eines dortigen Betriebs zu schaffen. Als der Versuch misslang die Tür aufzuhebeln, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Fulda. Am Sonntag (31.05.), gegen 9.10 Uhr, wurde durch die 60-Jährige Fahrzeugführerin eines Seat Cupra Born festgestellt, dass Unbekannte sich gewaltsam Zugriff auf den Fahrzeuginnenraum verschafft haben. Das Fahrzeug war "Am Frauenberg" abgestellt. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendeten die Täter neben einer Handtasche auch eine Jacke.

In der Dr.-Dietz-Straße schlugen Unbekannte im Zeitraum von Freitag (29.05.), 22 Uhr, und Samstag (30.05.), 11.40 Uhr, die Seitenscheibe eines dort abgestellten weißen VW Golf ein und entwendeten hieraus eine Geldbörse.

Im Domänenweg griffen Unbekannte am Freitag (29.05.), zwischen 7.50 Uhr und 13.10 Uhr, auf den Fahrzeuginnenraum eines weißen 1er BMW zu und entwendeten neben Kopfhören und Bargeld auch einen Gürtel samt Hose.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Wohnung

Fulda. Am Samstag (30.05.), zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr, versuchten Unbekannte eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In den Auegärten" aufzuhebeln. Hierdurch entstand an der Tür ein Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Apotheke

Fulda. Zwischen Freitag (29.05.), 20 Uhr, und Samstag (30.05.), 8 Uhr, versuchten Unbekannte die Tür einer Apotheke in der Goerdelerstraße aufzuhebeln. Als der Versuch misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Zwischen Freitag (29.05.), 23 Uhr, und Samstag (30.05.), 6.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Ostlandstraße im Ortsteil Steinau. Hier entwendeten aus einem dortigen Büro mehrere Münzsammlungen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Fulda. Am Freitagabend (29.05.), zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Michael-Henkel-Straße einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "SoFlow". Das Fahrzeug war mit einem Kabelschloss an einem dortigen Fahrradständer befestigt. Zum Tatzeitpunkt war das Versicherungskennzeichen "010-HRP" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug beschädigt

Kalbach. Am Freitag (29.05.), zwischen 13 Uhr und 18 Uhr, beschädigten Unbekannte einem weißen VW Touran mit einem derzeit unbekannte Gegenstand im Bereich der Windschutzscheibe, sodass diese einen Sprung aufwies. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunk in der Straße "Gemeindezentrum" abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichenschilder entwendet

Petersberg. Zwischen Dienstag (26.05.), 7 Uhr, und Freitag (29.05.), 13.15 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichenschilder "MKK-FR 697" von einem VW Golf. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt im Kreuzgrundweg abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jonas Trabert)

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