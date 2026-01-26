PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Transporter nicht versichert

Hettenleidelheim (ots)

Die Polizei kontrollierte heute (26.01.25) gegen 01:10 Uhr einen Transporter. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass dessen Versicherungsschutz seit etwa fünf Monaten erloschen ist. Der 43 Jahre alte Fahrer durfte dementsprechend nicht mehr weiterfahren. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren