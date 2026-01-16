Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auto beschädigt

Ein Unbekannter zerstörte am Mittwoch in Biberach eine Autoscheibe.

Ulm (ots)

Die Besitzerin des Seat Ibiza parkte ihr Auto um 8 Uhr in der Leipzigstraße beim dortigen Berufschulzentrum. Als sie gegen 15.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie den Schaden. Ein Unbekannter hatte die Heckscheibe an dem Auto eingeschlagen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 450 Euro. Die Polizei Biberach hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

