Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Zeugen gesucht

Am Donnerstag beschädigte ein Unbekannter bei Riedlingen einen Blitzer-Anhänger.

Ulm (ots)

Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage, der Enforcement Trailer, stand laut Polizeiangaben an der B311 Höhe der Bushaltestelle Neufra. Zwischen 17 Uhr und 21.45 Uhr besprühte ein Unbekannter den Anhänger mit grauer Farbe. Jetzt ermittelt die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/938-0) und sucht Zeugen. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie nicht zu, dass Menschen das Eigentum Dritter mutwillig beschädigen. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

++++0089178

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

