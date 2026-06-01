Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen zerstochen - Falsche Polizeibeamte - Betrüger erbeuten Bargeld - Diebstähle aus Autos - Autos aufgebrochen -

Vogelsbergkreis (ots)

Reifen zerstochen

Grebenhain. Im Zeitraum von Dienstag (26.05.), 9 Uhr, bis Freitag (29.05.), 15.15 Uhr, zerstachen Unbekannte den rechten Vorderreifen eines auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße im Ortsteil Ilbeshausen-Hochwaldhausen abgestellten braunen Ford B-Max. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falsche Polizei - Betrüger erbeuten Bargeld

Vogelsbergkreis. Eine 85-Jährige Seniorin aus dem Landkreis Vogelsberg ist am Dienstag (26.05.) Opfer von dreisten Betrügern geworden. Die Frau übergab im Laufe des Nachmittags in der Vogelsbergstraße eine fünfstellige Summe Bargeld an eine ihr unbekannte Person.

Am Vormittag klingelte das Telefon der Frau. Die Betrüger gaukelten ihr unter einem Vorwand vor, dass ihre Tochter dringend eine hohe Bargeldsumme benötige. Die Frau schenkte den Anrufern Glauben und übergab schließlich einen Geldbetrag an einen unbekannte männliche Person, die an ihrer Anschrift erschien. Die abholende Person kann nicht näher beschrieben werden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei: Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Diebstähle aus Autos

Homberg. Von Freitag (29.05.) bis Samstag (30.05.) fand im Bereich der Gießener Straße im Ortsteil Büßfeld ein Musikfestival statt. Unbekannte Langfinger machten sich in dieser Zeit an den parkenden Autos der Besucher zu schaffen. Auf bisher nicht bekannte Weise, verschafften sich Unbekannte Zugriff auf den Innenraum eines geparkten grauen Volvo V60 und durchsuchten diesen. Zudem entwendeten sie aus einem Zelt eine Basecap. Aus einem blauen Skoda Octavia und einem blauen VW Caddy entwendeten die Unbekannten jeweils eine Geldbörse. Zudem war ein grauer Hyundai Tucson das Ziel der Unbekannten. Hieraus entwendeten die Langfinger Bargeld.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autos aufgebrochen

Ulrichstein. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitagabend (29.05.), 23 Uhr, bis Samstag (30.05.), 0.10 Uhr, Zugriff auf den Innenraum eines grauen Opel Astra indem sie die Scheibe der Beifahrertür einschlugen. Anschließend entwendeten sie hieraus eine Geldbörse. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand im Erlenweg geparkt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Romrod. Auch im Torweg im Ortsteil Ober-Breidenbach war ein grauer Hyundai i30 in der Zeit von Samstag (30.05.), 15 Uhr, bis Sonntag (31.05.), 12.30 Uhr, das Ziel unbekannter Langfinger. Die Täter schlugen hier die Scheibe der Fahrertür des in einem Carport abgestellten Autos ein und entwendeten anschließend daraus eine Geldbörse. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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