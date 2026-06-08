Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl auf Mitfahrerparkplatz in Kirkel - Limbach

Kirkel (ots)

In der Nacht vom 07.06.2026, 21:00 Uhr auf den 08.06.2026, 05:50 Uhr kam es auf dem Mitfahrerparkplatz nahe der BAB 8 in Kirkel-Limbach zu einem Kennzeichendiebstahl. Demnach entfernte ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichenschild mit Neunkircher Kreiskennung eines blauen Renault, welcher auf dem Parkplatz abgestellt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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