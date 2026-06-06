Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Trunkenheitsfahrt Blieskastel Niederwürzbach

Blieskastel/Niederwürzbach (ots)

Am 04.06.2026 kam es gegen ca. 19:35 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt mit einem grauen Dacia Spring mit HOM-Kreiskennung. Der Pkw wurde von einer Fahrzeugführerin von Blieskastel nach Niederwürzbach vermutlich unter alkoholischer Beeinflussung in Schlangenlinien geführt. Hierbei wurde mit dem Pkw mehrfach die Mittelspur überfahren und in den Gegenverkehr gelenkt.

Weiterhin wurde mehrmals der Bürgersteig überfahren, wobei auch eine bislang unbekannte Fußgängergruppe gefährdet wurde. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeugführerin konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Zeugen und mögliche Geschädigte, insbesondere die Fußgängergruppe, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell