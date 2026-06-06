Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen in 66424 Homburg

Homburg (ots)

Am 05.06.2026 gegen 15:45 Uhr kam es auf der L222 zwischen 66424 Homburg - OT: Wörschweiler und 66424 Homburg - OT: Beeden zu einem Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen. Eine 34-jährige Frau befuhr mit ihrem grauen VW Polo die L222 von Beeden kommend in Fahrtrichtung Wörschweiler und kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden blauen Seat Ateca, welcher von einer 38-jährigen Frau geführt wurde.

In dem Seat befanden sich auf der Rückbank noch zwei kleine Kinder (1 und 3 Jahre alt). Die beiden Fahrzeugführerinnen und die beiden Kinder wurden schwer verletzt und durch mehrere Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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