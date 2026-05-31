Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel OT Lautzkirchen

Blieskastel (ots)

Am 29.05.2026 kam es in der Zeit zwischen 12:35 Uhr und 12:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Rossmann Filiale der Florianstraße in 66440 Blieskastel-Lautzkirchen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug schrammte einen geparkten, braunen Audi A 6 mit Zweibrücker Kreiskennzeichen.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg telefonisch unter der 06841/1060 oder per E-Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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