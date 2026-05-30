Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand eines Papiercontainers in der Frankenholzer Straße in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 29.05.2026, gegen 22:50 Uhr, kam es in der Frankenholzer Straße, Höhe Anwesen Nr. 1, in 66450 Bexbach, zum Brand eines Papiercontainers. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter den Container auf unbe-kannte Art und Weise in Brand setzte.

Bei Eintreffen der Polizei hatte die Freiwillige Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg telefonisch unter der 06841/1060 oder per E-Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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