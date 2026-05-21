Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an leerstehendem Einfamilienhaus in Homburg

Homburg (ots)

Zwischen Montag dem 18.05.2026 und Mittwoch dem 20.05.2026 kam es in der Lindenstraße in Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem leerstehenden Haus.

Hierbei warf ein bislang unbekannter Täter mit mehreren Steinen ein Fenster und die Glaselemente der Haustür ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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