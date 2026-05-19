Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Uhlandstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 18.05.2026, gegen 09:45 Uhr, ereignete sich in der Uhlandstraße in Homburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Din Fahrzeugführer eines Hyundai Tucson mit Homburger Kreiskennzeichen befuhr die Straße von einem Parkplatzbereich hinter der Sparkasse kommend in Fahrtrichtung Uhlandstraße. Unmittelbar vor der Einmündung zur Uhlandstraße waren am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß zwei Fahrzeuge geparkt. Während sich der Fahrer des Hyundai in der dortigen Engstelle befand, bog aus der Uhlandstraße ein Fahrzeug in die Straße ein. Um eine Frontalkollision mit dem abbiegenden Fahrzeug zu vermeiden, wich der Fahrer des Hyundai nach rechts aus und kollidierte hierbei mit einem geparkten Toyota Verso mit Homburger Kreiskennzeichen. Zu einer Kollision mit dem Abbieger kam es nicht. Dieser entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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