Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kriegsgräbern auf dem Ehrenfriedhof Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 09.05.2026 und dem 15.05.2026 wurden durch bislang unbekannte Täter Blumengestecke und eine Hinweistafel von Kriegsgräbern des Homburger Ehrenfriedhofs abgerissen und beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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