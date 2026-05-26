PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kriegsgräbern auf dem Ehrenfriedhof Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 09.05.2026 und dem 15.05.2026 wurden durch bislang unbekannte Täter Blumengestecke und eine Hinweistafel von Kriegsgräbern des Homburger Ehrenfriedhofs abgerissen und beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 15:09

    POL-HOM: Sachbeschädigung an leerstehendem Einfamilienhaus in Homburg

    Homburg (ots) - Zwischen Montag dem 18.05.2026 und Mittwoch dem 20.05.2026 kam es in der Lindenstraße in Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem leerstehenden Haus. Hierbei warf ein bislang unbekannter Täter mit mehreren Steinen ein Fenster und die Glaselemente der Haustür ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 14:57

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Uhlandstraße in Homburg

    Homburg (ots) - Am 18.05.2026, gegen 09:45 Uhr, ereignete sich in der Uhlandstraße in Homburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Din Fahrzeugführer eines Hyundai Tucson mit Homburger Kreiskennzeichen befuhr die Straße von einem Parkplatzbereich hinter der Sparkasse kommend in Fahrtrichtung Uhlandstraße. Unmittelbar vor der Einmündung zur Uhlandstraße waren am rechten Fahrbahnrand ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 17:20

    POL-HOM: Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Innenstadt von Homburg

    Homburg (ots) - In der Nacht von Freitag (15.05.2026) auf Samstag (16.05.2026) kam es in der Straße Am Zweibrücker Tor in Homburg zu einer Sachbeschädigung am Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Hierbei schlug ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe ein, welche hierdurch gänzlich zerstört wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren