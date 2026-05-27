Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Süßhübelstraße in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 26.05.2026, gegen 20:45 Uhr, ereignete sich in der Süßhübelstraße in Bexbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Hierbei kollidierte ein schwarzer BMW mit Neunkircher Kreiskennzeichen nach einem abgebrochenen Überholvorgang mit einem Fahrradfahrer, der hierdurch zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt in Richtung Frankenholzer Straße fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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